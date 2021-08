Celebritný fotograf Machaj: Za dve hodiny prišiel o všetko! Požiar zničil byt a jeho 30-ročnú prácu

Prežíva doslova peklo. Renomovanému slovenskému fotografovi aktov Martinovi Machajovi (46) sa pred objektív postavilo množstvo známych krások.

Svoju kariéru si buduje roky a za jeho tvrdou prácou sa skrýva aj vytúžené ovocie v podobe veľkého úspechu. Fotí modelky zo svetoznámych modelingových agentúr a výnosné kšefty dostáva od veľkých firiem zo zahraničia. Jeho fotografie a celoživotná práca sú však fuč.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Rozsiahly oheň zničil celý jeho byt a obeťou sa mu stala aj drahá technika a disky, na ktorých uchovával svoju prácu. Behom dvoch hodín tak prišiel o všetko a bude začínať opäť od nuly!

Martin Machaj si roky buduje svoju kariéru, prácu, ale aj bývanie a v jednej sekunde úplnou náhodou prišiel o všetko. Požiar, ktorý zasiahol jeho byt uplynulý piatok, mu zobral nielen strechu nad hlavou.

„Život vám raz dá a niekedy zas vezme. Musel mi toho veľa dať, keď mi teraz toľko zobral. Zhorelo mi takmer všetko - byt, štúdio, všetky fotoaparáty, počítače, celá technika, hard disky s archívami za 25 rokov, osobné veci. Pandémia mi neuľahčila život posledné 2 roky, napriek tomu som pokračoval v rozbehnutých projektoch, ako sa dalo. Táto ťažká situácia ma postavila pred mnoho otázok, prečo sa dejú niektoré veci, kam človeka bolesť a smútok posunie, ako sa treba k tomu postaviť a zabojovať,“ zazneli mrazivé slová fotografa.

Machaj Novému Času priznal, čo sa v osudný deň stalo: „Bol som našťastie na ceste, lebo som bol ocovi ukázať svoje nové šteniatko a že idem naspäť do bytu, a vtom mi volá suseda, že mi horí strecha. Bol som na mieste do 15 minút a hneď prišli hasiči. Bolo to hrozné. Šťastie v nešťastí, že sa to nestalo v noci a keby tam niekto spal...“ opísal hrozivé pocity.

„Bol to dvojhodinový požiar. V zásuvke bol taký adaptér, ktorý tam bol roky zapojený, ja som to ani nepoužíval. Hneď kúsok od toho bola sedačka a asi to teplo z toho adaptéra nejako preskočilo. A toto je príčina, ktorú aj požiarnici potvrdili,“ dodal nešťastný fotograf, ktorý sa z tejto rany stále nevie spamätať.

Škoda je nevyčísliteľná

Martin kvôli hrozivému požiaru stratil to, na čom dlhé roky pracoval. „Mám dve knihy, čo robíme projekt o extrémne žijúcich kmeňoch, tak to má tlačiar, tak možno toto sa zachová. A ten druhý umelecký projekt, tie akty, čo robím, tak tam mi zhoreli archívy s 30-ročnou prácou a to je nevyčísliteľná škoda. Okrem tej techniky, všetky foťáky zhoreli a to je asi 100 000 € iba v tej technike. Idem úplne od nuly,“ vyratúval fotograf.