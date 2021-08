Obrovský strach hviezdy Oteckov Turjanovej o manžela Vaculíka: Hrozivý pád a náhla operácia!

Motocyklový pretekár Martin Vaculík (31), manžel herečky Kristíny Turjanovej (41), spôsobil v sobotňajších pretekoch v poľskom Lubline rozruch, keď utrpel vážny úraz po páde z motorky.

Zranenie si vyžiadalo okamžitý operačný zákrok, ktorý športovec absolvoval v nemocnici v Banskej Bystrici. Jeho manželka bola strachom bez seba a ako v minulosti priznala, vždy keď jej muž vojde na plochodrážny ovál, prežíva chvíle strachu. Vaculíka museli okamžite hospitalizovať a na plánované preteky v rodnej Žarnovici o necelé dva týždne, kde mal byť najväčšou hviezdou, bude musieť zrejme zabudnúť.

Turjanovej manžel Martin sa minulý týždeň postaral o krušné chvíle nielen v ich rodine, ale zdvihol zo stoličky aj každého diváka sobotňajších motocyklových pretekov. V zákrute po strete s ďalšími pretekármi nezvládol riadenie a nasledoval hrozivo vyzerajúci pád. Napriek tomu sa otriasol, vstal a z dráhy odkráčal po vlastných.

Aj keď na sebe nedal nič poznať, napokon bolo zranenie natoľko vážne, že musel Martin v nedeľu ráno v banskobystrickej nemocnici podstúpiť operáciu kľúčnej kosti. „Ráno ma zoperovali, všetko v poriadku, operácia prebehla super. Kľúčna kosť, ako vidíme, v pohode,“ priznal náš úspešný plochodrážnik Vaculík. Úsmev na tvári mu však v ťažkých chvíľach vyčarovali jeho fanúšikovia, ktorí mu do nemocnice poslali množstvo povzbudivých správ.

„Chcel by som sa vám v prvom rade poďakovať za všetky správy a podporu, ktoré ste mi písali. Naozaj je to super, že na mňa myslíte v tejto situácii, veľmi si to vážim. Ďakujem. Robím všetko pre to, aby som sa čím skôr vrátil na dráhu,“ dodal Martin, o ktorého sa najviac strachovala jeho manželka, herečka Kristína Turjanová. Už v minulosti sa vyjadrila, že povolanie jej manžela je nebezpečné a často prežíva chvíle strachu, keď sa dostane na trať.

„Som šťastná, že je živý a zdravý, pretože každé preteky sú boj a veľký hazard so životom. Niekedy mi je aj do plaču z toho,“ priznala Turjanová v relácii Všetko čo mám rád. Nešťastný pád plochodrážnika si tak vyžiada liečbu, ktorá mu zrejme bude na nejaký čas brániť opäť pretekať. Už o dva týždne sa mal totiž objaviť na pretekoch v Žarnovici, kde mal byť najväčšou hviezdou.