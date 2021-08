Petra Polnišová vychováva dvoch synov: Pravidlo, ktoré chce za každú cenu dodržať

Našla v tom ten správny systém. Herečka Petra Polnišová (45) patrí medzi úspešné slovenské herečky. Objavuje sa v mnohých filmových či seriálových projektoch a najnovšie si nielen zahrala vo filme Známi neznámi, ale podieľala sa na ňom ako koproducentka.

Brunetka sa rozhodne na nedostatok práce sťažovať nemôže, avšak na prvom mieste sú jej dvaja synovia Simon (10) a Félix (8). A práve kvôli nim nastolila vo svojom pracovnom diári jasné pravidlá. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Petra Polnišová je dlhoročnou hviezdou seriálu Horná Dolná a najnovšie hrá aj v seriáli Pán profesor či vo filme Známi neznámi. No nie je len vynikajúcou herečkou, ale snaží sa byť aj najlepšou mamou pre svoje deti. Preto sa rozhodla určiť si jasné pravidlá a hranice.

„Odvtedy, čo sa narodili moje deti, mám taký úzus, že ja pracujem do 16.00 a od 16.00, keď sa moje deti vracajú zo školy, tak som mama. Naozaj málokedy urobím výnimku a soboty, nedele nepracujem. A nejako tak sa dohodnem s produkciami, aby sme to dodržiavali, aj keď, samozrejme, existujú nejaké výnimky, ale snažím sa, aby to tak nebolo, lebo nič nie je viac ako moje deti,“ prezradila Petra v Teleráne, ktorá je hrdou mamou dvoch synov.

„Žiaden projekt, ani ten najkrajší na svete, mi nestojí za to, aby som netrávila čas so svojimi deťmi, takže musela som si to tak zariadiť. Ale synovia sú už veľkí a za chvíľu vstúpia už do puberty a budú radi, keď mama bude preč, takže si to stále užívam, že ešte sú radi, že som doma,“ dodala herečka s úsmevom na tvári.