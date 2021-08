Tajný sobáš vo viniciach! Hviezda Oteckov Dávid Hartl je už ženáčom: Pozrite na prekrásnu nevestu

Talentovaný herec a spevák Dávid Hartl (27) je ženáč.

Zahviezdil v šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú aj vyhral, a neskôr ho televízia získala pre svoj seriál Oteckovia či sitkom Susedia. Dávidovi sa tak rozbehla nielen kariéra, ale aj súkromný život. Našiel svoju spriaznenú dušu, tiež umelkyňu Martinu Chválovú, ktorú si uplynulý víkend zobral za manželku. Krásny pár si vymenil sľuby na romantickom mieste vo viniciach, kde sa zabávali až do rána.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hartl požiadal Chválovú o ruku v septembri 2020. Pandémia koronavírusu im plány so svadbou trošku skomplikovala, ale napokon sa im podarilo ich veľký deň predsa len zorganizovať. Ako Dávid priznal, väčšinu milých „starostí“ so svadbou nechal na svoju nežnú polovičku, ktorá to zvládla na výbornú. Voľba miesta ich veľkého dňa padla na neďaleké mestečko Modra, kde si vo viniciach prisľúbili vernosť až naveky.

Uplynulú sobotu tak svadobčania oslavovali mladomanželov Hartlovcov, ktorí si svoj deň rozhodne užili. Nevesta aj ženích žiarili šťastím a s rodinou a kamarátmi, medzi ktorými nechýbali ani kolegovia z Novej scény, ale ani zo Slovenského divadla tanca, sa zabávali až do bieleho rána. Dvojica má krásny vzťah, ktorý preverila aj korona. Napriek tomu, že boli stále spolu v ich malom byte, do vlasov si neskákali.

„Stále žijeme v tom bytíku, poznáme tam už každý štvorcový milimeter. Žijeme v malom priestore, ale vôbec sa nehádame, čo je zázračné,“ prezradil ešte pred svadbou mladý ženích pre Eurotelevíziu. Známy herec je teda už ženáčom a zdá sa, že tým najšťastnejším na svete. Osud mu zatiaľ píše krásny scenár a zostáva len dúfať, že im ich láska vydrží naveky.