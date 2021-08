Spevák Pavol Hammel má radosť z ocenenia: Jeho tvorba žne úspechy aj v zahraničí

Vynikajúci umelec. Pavol Hammel (72) patrí rozhodne medzi naše najväčšie a najúspešnejšie legendy.

Pavol Hammel si svojimi speváckymi hitmi získal rozsiahle publikum. Avšak aj jeho maliarska duša prekvitá. „Maľujem asi 15 rokov. To, že sa moje maľovanie začína približovať k profesionalite, som si uvedomil, keď moje diela začali oceňovať aj výtvarní kurátori a keď som sa zúčastnil s tromi obrazmi na výstave v Taliansku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nemohli tušiť, kto je Pavol Hammel, a ocenili všetky moje tri diela cenou kritiky. Okrem toho mám aktuálne výstavu obrazov v Slovenskom inštitúte vo Viedni, ktorá bude sprístupnená do konca augusta,“ prezradil umelec v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. „Maľujem špachtľou na plátno. Ideálne je nájsť si svoj štýl, tak ako som si ho našiel v hudbe. Ale dôležité je vymyslieť nejaký príbeh,“ prazradil Hammel, ktorého maľovanie napĺňa.

„Rád rozprávam, v akých podmienkach tvorím. V pivnici, bez denného svetla, vzduchu, ,ateliér‘ má 2 x 2 metre a je tam ešte aj kotol. Keď maľujem, ani nemôžem vyjsť von, lebo by som zakvackal schody a dostal by som vynadané! (smiech) Takže niektorí v kotolni začínali, ja tam končím! Ale však to je fajn, ideme ďalej...“ uzavrel so smiechom Hammel.