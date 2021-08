Kucherenko otvorene o vzťahu s väzneným exmanželom: Ako často chodíme do basy

Modelka Silvia Kucherenko (39) otvorene prehovorila o súčasnom vzťahu so svojím exmanželom Sergejom (52).

Ten si za mrežami odpykáva 11-ročný trest za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.Silvia sa so Sergejom rozviedla počas jeho pobytu za mrežami. Blondínka pri ňom vždy stála a bojovala za neho zubami-nechtami. Väzenie, ktoré ich od seba odtrhlo, však nakoniec spôsobilo, že sa rozhodli podať žiadosť o rozvod.

Napriek tomu stále udržiavajú dobré vzťahy, o čom svedčia aj jej slová. Do väzenia, kde si odpykáva trest, chodí pravidelne na návštevy a ak je to možné, berie so sebou aj ich syna Alexandra. „Vidia sa každý mesiac, ak nie sú opatrenia, čo boli pre covid. Máme výborný kamarátsky vzťah a Alexander má Sergeja veľmi rád, ako aj Sergej jeho,“ zdôverila sa.