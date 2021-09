Markizáčka Danica Nejedlá: Po odchode z Afganistanu sa mi môj rebríček hodnôt podstatne zmenil

Dlhoročná redaktorka a moderátorka Markízy sa s nami podelila o svoje spomienky z detstva, ale aj z netradičných ciest po svete.

Najnovšie je však Danica Nejedlá (49) špeciálne hrdá na to, ako spolu s rodinou vybudovali bylinkovú špirálu.

Pamätám si to, akoby to bolo dnes, aj keď som bola malé dieťa. Na chate, kde sme ako rodina trávili letnú dovolenku, nás navštívili lesní robotníci, ktorí v okolí ťažili drevo za pomoci koní. Priviazali ich k plôtiku, ja som im doniesla vedro vody, na hrive uplietla vrkoče a po nejakej chvíľke (dodnes neviem, čo mi to napadlo), som jedného z nich, ktorý sa mi viac páčil, odviazala a vybrala sa na prechádzku. A poriadne dlhú. Volal sa Bando. Bol ryšavý a veľmi veľký. Zo začiatku som si ho pokojne viedla lesnou cestou ponad chatu, skúšala som, ako pôjde „do zákruty“ a či ma bude poslúchať, ale potom, keď som sa vzdialila až priveľmi, som dostala strach, že ako sa s ním mám vrátiť a či nás nehľadajú, a čo za tento nepovolený výlet bude nasledovať. Nakoniec sa moja vychádzka skončila dobre a mohla som si na ňom aj pojazdiť, samozrejme, ako s ťažným koňom – bola to pomalá, pokojná, vyhliadková jazda.