Nečakané oznámenie, Zagorová po prekonaní covidu ruší koncerty: Zhoršenie zdravotného stavu!

Česká speváčka Hana Zagorová (74) šokovala všetkých fanúšikov, keď nečakane oznámila smutnú správu.

Kvôli svojmu zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu nebude môcť odspievať naplánované koncerty minimálne do konca októbra. Pred pár mesiacmi speváčka prekonala koronavírus, ktorý ju poriadne potrápil. A práve tento vírus stojí za jej náhlym zhoršením zdravotného stavu!

Zagorová nečakane oznámila, že bude musieť zrušiť najbližšie koncerty. Po tom, čo ešte v septembri minulého roka bojovala s koronavírusom, ktorý ju zasiahol v plnej sile, nie je kvôli zlému zdravotnému stavu schopná koncertovať. „Moji milí, vzhľadom na môj zhoršený zdravotný stav dôsledkom minuloročného prekonania covidu, musím rešpektovať odporúčanie lekárov, a bohužiaľ zrušiť od 5. 8. do 30. 10. 2021 všetky svoje koncerty. Je mi to strašne ľúto,“ oznámila speváčka, pre ktorú je však to, aby sa úplne vyliečila, na prvom mieste.

Kvôli koronavírusu dokonca skončila minulý rok s vysokými teplotami na pár dní v nemocnici. Aj keď veľmi chcela, nebude môcť tento rok osláviť ani svoje narodeniny spolu s fanúšikmi, pretože narodeninový koncert v pražskej Lucerne musel byť taktiež zrušený. Hanini fanúšikovia sú však empatickí a v komentároch jej posielajú veľa síl, aby sa vyliečila čo najskôr, pretože to je nielen pre Hanu, ale aj pre jej fanúšikov teraz to najdôležitejšie