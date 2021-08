Obrovský strach Kollárovej mamičky č. 9 Barbory Balúchovej: Trápenie pre chorobu!

Sype sa to na ňu z každej strany. Speváčku Barboru Balúchovú (33) si mnohí pamätajú nielen zo súťaže Slovensko hľadá SuperStar, ale aj pre jej vzťah s predsedom NR SR Borisom Kollárom (55).

Politikovi totiž v januári 2017 ako deviata mamička v poradí porodila syna Alexandra Jána (4). Jej život je však v ostatnom období jedno veľké trápenie. Po tom, čo sa nedávno pustila do práce v televízii, postihli ju vážne zdravotné problémy, v ktorých sa zmieta doteraz. Svedčí o tom aj video, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Barbora Novému Času priznala, že má strach z choroby, ktorá môže byť veľmi vrtkavá. Navyše ju položila na kolená aj smrť veľmi blízkeho človeka.

Barbora Balúchová minulý rok v septembri všetkých poriadne vystrašila, keď u nej zasahovala záchranka a nakoniec skončila v nemocnici. Dokonca sa vtedy objavili správy, že mala prekonať mozgovú príhodu, čo však vtedy samotná speváčka poprela. Po nečakanom kolapse sa pre Barboru začala okamžite tortúra vyšetrení, po ktorých si vypočula zlé správy. Blondínka bola podľa vlastných slov z vyjadrenia lekárov zdrvená a dodnes o konkrétnostiach svojej záhadnej choroby nechce hovoriť verejne. Pred pár dňami zverejnila znepokojujúce video, ktoré všetkých jej priaznivcov vystrašilo.

Barbora len sťažka rozprávala a bolo na nej badať, že nie je úplne v poriadku. Novému Času priznala, že sa nemá najlepšie a okrem nečakanej smrti blízkej osoby ju trápi jej vážny zdravotný stav. „Riešim to. Stále svoj zdravotný stav riešim, ale je mi našťastie čím ďalej, tým lepšie. Aj keď sú raz také dni, raz také, takže je to, dá sa povedať, stabilizované, aj keď uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace, roky,“ prezradila pre Nový Čas blondínka, ktorej diagnóza spôsobuje stavy ako na hojdačke.

„S týmto mojím zdravotným stavom viem žiť, len je to v niektorých obdobiach veľmi obmedzujúce, ale je to lepšie ako minulý rok. Som ešte mladá a mám celý život pred sebou a mám malého synčeka, tak ja sa to naozaj snažím riešiť. Na to, čím ja trpím, sú lieky, ktoré vedia potlačiť tie symptómy, len nie je to zatiaľ úplne pre mňa tá najšťastnejšia voľba, takže to riešim zatiaľ ešte inak a viem s tým fungovať oveľa lepšie, ako keď sa mi minulý rok stal ten kolaps,“ dodala Balúchová, ktorá sa zatiaľ medikamentóznej liečbe vyhýba a vyhľadáva najmä prírodné liečivá.