Zuzana Vačková cez koronu zaplakala: Nakupovala som veci v akcii

Koronavírus značne poznačila kultúrny život. Aj keď sa postupne všetko rozbieha, herečka Zuzana Vačková (52) priznáva, že prežívala krušné časy.

Svoje výdavky si musela strážiť, pretože tak ako mnohí, aj ona mala za uplynulý rok menej práce. Kým kedysi odohrala za rok aj dvesto predstavení, za ten uplynulý boli len tri.

Vačkovej príjmy klesli o viac než polovicu, a tak si musela dvakrát premyslieť, na čo minie úspory. „Nemôžem veľmi vyskakovať. Nehrala som rok, čiže moje príjmy boli značne priškrtené. Tak že keď idem na internet nakupovať, tak niečo, čo je v akcii,“ priznala Novému Času herečka. Dodala tiež, že je to ťažké, no snaží sa to zvládnuť. „Môžem povedať, že 80 % mojich príjmov mi išlo dolu. Je to náročné obdobie, ale dá sa. Aj keď moje príjmy išli dolu, aj moje výdavky klesli. Nekupovala som benzín, nechodila po reštauráciách,“ doplnila.