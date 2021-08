Herečka Táňa Pauhofová priznáva: V kolektíve som obľúbená nebola

Herečka Táňa Pauhofová (37) momentálne hviezdi v novom filme Známi, neznámi. Okrem toho natáčala aj pokračovanie filmu Šťastný nový rok 2, ktorý by si diváci mohli pozrieť už začiatkom budúceho roka.

Aj keď má Táňa so svojimi kolegami nielen pracovné, ale aj priateľské vzťahy, vždy to tak nebolo. V detstve totiž mala o kamarátov skôr núdzu, dokonca priznala, že v škole mala len jednu kamarátku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pauhofovej školské časy neboli vždy príjemné. Jej záľuba v učení sa ostatným spolužiakom nepozdávala a často bola označená za bifľošku. Dospelo to do štádia, keď pri nej stála len jej kamarátka. „V základnej škole som mala jednu najlepšiu kamošku. Nikto iný sa so mnou aj tak nechel kamošiť, ona bola veľmi statočná,“ priznala Táňa v rozhovore pre Rádio Jemné a doplnila, že si vtedy nemyslela, že učenie môže byť na hanbu.

„Nebola som nijako obľúbená ani v kolektíve, ani nikde. Podľa mňa mojou úplne prehnanou poctivosťou. Bola som naučená jednotkárka, prvá lavica, hlásiaca sa. Pravdovravná, zbytočne veľakrát. Mňa vždy bavilo sa učiť. A nevedela som, že je to na hanbu.“ Teraz má však herečka okolo seba skvelých ľudí, pri ktorých je šťastná. „Odvtedy mám pri sebe ľudí, ktorí ma sprevádzajú životom. Je vždy pre mňa veľmi ťažké vybrať jedného človeka, lebo mám priateľov blízkych, ktorí sú ale blízki v rôznych fázach života,“ dodala Pauhofová na záver.