Obľúbený herec Huba: Covidové obdobie bolo pre neho náročné, toto považuje vo svojej kariére za zásadné

Slovenských herec Martin Huba považuje filmové príležitosti, ktoré dostal v Čechách, za zásadné.

Osemdesiatročný herec sa predstavil v snímkach Hovory s TGM, Kawasakiho ruža, Obsluhoval som anglického kráľa, Krv zmiznutého alebo Musíme si pomáhať. Niektoré z nich uvidia tiež diváci Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti. Huba tam tiež dostal Výročnú cenu usporiadateľskej Asociácie českých filmových klubov (AČFK).

"Moje kontakty s Čechmi sú špecifické a v mojom živote extrémne dominantné, hlavne čo sa filmu týka. Dá sa povedať, že základné a najhodnotnejšie príležitosti, ktoré mi boli dopriate ako hercovi v rámci filmového herectva, som dostal v Česku. Mal som ešte to šťastie, že mi boli ponúknuté témy, ktoré boli hodnotné, ktoré sa mi páčili a chcú a môžu ľuďom niečo povedať, "povedal v piatok novinárom v Uherskom Hradišti Huba.

Herec po príchode do Letnej filmovej školy priznal, že sa do Uherského Hradište tešil. "Dnes sa človek teší už len z príležitosti, že sa môže s niekým stretnúť, aj s ľuďmi, s ktorými sa roky stretával a neuvedomoval si vzácnosť tých stretnutí," uviedol Huba. Pre divadelného herca to podľa neho bolo v covidovom období náročné. "Hrali sme, ale hrali sme bez divákov. Za každé stretnutie, ktoré súvisí s mojou profesiou, som rád, možno ešte viac ako pred covidom," uviedol Huba, ktorému chýbala práca, spolupracovníci i diváci.

"Po roku a pol som sa stretol s Milanom Lasicom, dva dni pred jeho úmrtím. Bol som rád, že sme sa po roku a pol stretli, že si spolu môžeme zahrať, s plným hľadiskom. Zostal nad tým ten tieň, ale to asi tiež patrí k životu. Neviem si predstaviť krajší odchod pre herca, než umrieť uprostred aplauzu, čo sa Milanovi stalo, "spomenul Huba nedávno zosnulého herca Milana Lasicu.