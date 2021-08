Legendárny spevák Pavol Hammel otvorene: Treba si vážiť každého človeka, ktorý ozaj niečo dosiahol

Byť legendou nie je len tak. Človek sa ňou nestane zo dňa na deň. Dosiahnuť úspech je totiž menej náročné, ako udržať si sympatie širokého publika.

Platí to aj v umení. Žiaľ, legendy z nášho života postupne odchádzajú, no, našťastie, sú tu ešte žijúce legendy. Medzi ne rozhodne patrí spevák, skladateľ, hudobník a v posledných rokoch tiež nadšený maliar Pavol Hammel (72).

Tohtoročné leto je pre vás nielen dovolenkové, ale po pandemickej pauze ste spolu s Beátou Dubasovou (58), Jankom Lehotským (74) a Vašom Patejdlom (66) vyrazili na koncertné turné s názvom Legendy Tour 2021. Aké je to žiť s vedomím, že ste hudobnou legendou?

Je to príjemné, ak je to myslené úprimne. Každému by to mohlo nejakým spôsobom lichotiť. Najlepšie na tom je, že sme ešte žijúce legendy. To je fajn a želám každému v hudobnej oblasti a v kultúre, aby zažil, že sa tak o nich hovorí. Na druhej strane to môže vyvolávať aj opačné emócie alebo názory. Pretože sú ľudia, ktorí dokázali mnoho v inej oblasti, možno aj viac, keby sa to dalo odmerať. Tým však nechcem znevažovať svoju činnosť. Treba si vážiť každého človeka, ktorý ozaj niečo dosiahol v akejkoľvek oblasti.

