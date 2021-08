Hudobná legenda Pavol Hammel: Základ je nebrať sa príliš vážne! Ako vníma mladých interpretov?

Byť legendou nie je len tak. Človek sa ňou nestane zo dňa na deň. Dosiahnuť úspech je totiž menej náročné, ako udržať si sympatie širokého publika. Platí to aj v umení. Žiaľ, legendy z nášho života postupne odchádzajú, no, našťastie, sú tu ešte žijúce legendy.

Medzi ne rozhodne patrí spevák, skladateľ, hudobník a v posledných rokoch tiež nadšený maliar Pavol Hammel (72).

Tohtoročné leto je pre vás nielen dovolenkové, ale po pandemickej pauze ste spolu s Beátou Dubasovou (58), Jankom Lehotským (74) a Vašom Patejdlom (66) vyrazili na koncertné turné s názvom Legendy Tour 2021. Aké je to žiť s vedomím, že ste hudobnou legendou?

Je to príjemné, ak je to myslené úprimne. Každému by to mohlo nejakým spôsobom lichotiť. Najlepšie na tom je, že sme ešte žijúce legendy. To je fajn a želám každému v hudobnej oblasti a v kultúre, aby zažil, že sa tak o nich hovorí. Na druhej strane to môže vyvolávať aj opačné emócie alebo názory. Pretože sú ľudia, ktorí dokázali mnoho v inej oblasti, možno aj viac, keby sa to dalo odmerať. Tým však nechcem znevažovať svoju činnosť. Treba si vážiť každého človeka, ktorý ozaj niečo dosiahol v akejkoľvek oblasti.



Iste, ale my teraz hovoríme o umení, a zvlášť o hudbe.

Tak to som potom už absolútna legenda! (smiech)



O to viac, že sa vám tej pocty byť legendou dostalo ešte za života. Viete, ako sa hovorí - človek sa stane legendou, až keď zomrie...

Tak v tom prípade som rád, že som sa toho dožil!



Bola cesta, po ktorej ste ako hudobník kráčali, jednoduchá alebo tŕnistá?

Legendou sa človek nestane z večera do rána, je to vec dlhodobého vývoja. Každý úspech prináša ovocie až vtedy, keď na tom pracujete, nestane sa to náhodou. Nie nadarmo som do 15 rokov hrával na husle, neskôr na gitaru, mali sme s kamarátmi kapelu... My chlapci zo skupiny Prúdy sme obetovali všetok svoj voľný čas hudbe. Hoci treba povedať, že darmo bude niekto osem hodín hrať a skúšať, bez talentu z toho nič nebude. Výsledok sa dostaví optimálnym spojením snahy, vytrvalosti, talentu... A možno aj trošky šťastia.

Teraz, s odstupom času, môžem povedať aj to, že sme žili na nešťastnej strane železnej opony. Dovolím si tvrdiť, že sme mohli zarezonovať aj niekde v zahraničí, trebárs už len v Rakúsku. Je to paradox – roky 1970 - 1971 sú považované za obdobie najväčšej normalizácie. Ale to najlepšie, čo vzniklo na slovenskej aj na československej hudobnej scéne, zrodilo sa práve v tom období – Dežo Ursíny, Marián Varga, Collegium musicum, Prúdy... Sila umenia a talentu prerazila všetko. A že to funguje doteraz, to je niečo úžasné. Prajem aj iným autorom a interpretom, aby aj po polstoročí od vydania našej LP platne Zvoňte zvonky sa dožili toho, že tie pesničky rezonujú, že stále funguje spätná väzba od publika. Lebo to je najdôležitejšie.