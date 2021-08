Sväťo Malachovský zmenený na nepoznanie: Herec schudol vyše 20 kíl, tu však zďaleka nekončí!

Herec Sväťo Malachovský je jedným z hlavných protagonistov dlhoočakávaného filmu Známi neznámi. V tom stvárňuje muža, z ktorého sa vykľuje homosexuál, ktorý v snahe schundnúť pravidelne cvičí. Poriadny úbytok na však váhe zaznamenal aj samotný herec, ktorý prišiel na premiéru filmu zmenený na nepoznanie. Nám sa podarilo zistiť nielen to, ako sa mu to podarilo, no herec nás svojimi vyjadreniami aj poriadne prekvapil.