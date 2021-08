Milo Kráľ je nielen známy seriálový herec, no aj režisér a muzikant. Onedlho uzrie svetlo sveta jeho nový album s názvom A predsa sa točí, ktorý vznikal počas obdobia pandémie a bude viac než pestrý. Súkromie si však sexi herec stráži ako oko v hlave a známe je o ňom hádam len to, že je otcom dospelého syna Jakuba Ferdinanda. Tomu možno čoskoro zaznejú nielen svadobné zvony, no z Mila bude aj starý otec. Je už na rolu dedka pripravený?