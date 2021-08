Modelka Soňa Štefková otvorene o otcovi bábätka aj príprave na pôrod: Silné slová

Soňa Štefková je úspešná modelka, ktorá prerazila nielen u nás, no aj v zahraničí. Krásna brunetka však zrejme na dlhší čas odloží svoju kariéru bokom, nakoľko sa momentálne pripravuje na dôležitejšiu úlohu vo svojom živote. So svojim partnerom Erikom sa čoskoro stanú rodičmi ich prvého bábätka a vyzerá to tak, že Soňa nechce nič nenechať na náhodu. Jej slová o pôrode hovoria za všetko!