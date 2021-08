Martin Malachovský po dlhej dobe na verejnosti, smutné priznanie: Lepšie sa už asi mať nebudem

Aj keď je to náročné, zvláda to statočne. Operný spevák Martin Malachovský (53) len minulý rok otvorene priznal boj s vážnou diagnózou, sklerózou multiplex.

Svoje neurologické ochorenie pred verejnosťou tajil dlhé dva roky. Úsmev na perách ho však neopúšťa a jeho oporou je manželka Iveta Malachovská (56), ktorá len nedávno prekonala operáciu. Martin sa tak na premiére nového filmu Známi neznámi objavil s dcérou Kristínou a jej manželom.

Malachovskému sa svet rúcal pred očami, keď si vypočul krutú diagnózu - sklerózu multiplex. No operný spevák bol od začiatku odhodlaný bojovať. Chvíle si spríjemňuje každodennými prechádzkami, ktoré absolvuje so svojou manželkou Ivetkou Malachovskou. Umelec napriek rane osudu myslí pozitívne a, ako sa zdá, všetky otázky má vo svojom vnútri vyriešené.

„Ja už sa lepšie asi veľmi nebudem mať, čo sa týka zdravia. Viete, no, mne, paradoxne, tá pandémia pomohla v tom, že som si strašne veľa vecí utriedil. Učím sa s tým žiť, som pod liečbou, pri ktorej mi vlastne tvrdia, že sa zastavil ten proces. Nikto zatiaľ na to liek nevynašiel, takže čakám, možno sa niečo stane. Ale keby to nebolo horšie, bol by som šťastný,“ prezradil v rozhovore pre Nový Čas umelec, ktorý má jedno želanie, a to, aby sa choroba nezhoršovala.