Útek z horúceho pekla! Hviezda Oteckov Oliver Oswald opísal hrôzu v Turecku

Oddych a radosť vystriedal strach. Oliver Oswald (20), ktorý je hviezdou markizáckeho seriálu Oteckovia, sa rozhodol toto leto stráviť dovolenku v zahraničí.

No ani len v najhoršom sne by mu nenapadlo, že práve on bude na mieste, kde zúri prírodná katastrofa. Herec sa totižto nachádzal v Turecku, kde už niekoľko dní vyčíňajú obrovské požiare, ktoré sa nedarí uhasiť.

Oliver Oswald si v neutíchajúcom pracovnom kolotoči našiel čas aj pre seba. Ako miesto svojej dovolenky si vytypoval Turecko, kde si niekoľko dní užíval slnkom zaliate pláže, more a všetok pokoj.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

No pocit šťastia veľmi rýchlo pominul a nahradil ho obrovský pocit bezmocnosti, keď videl, čo sa v dovolenkovej destinácii deje. Turecko už totiž niekoľko dní bojuje s lesnými požiarmi, zúriacimi blízko plážových destinácií. „Je to tu strašné. Domáci mi povedali všetko o požiari. Niekoľko dní sa im nedarí uhasiť požiar. Všade sú tu vrtuľníky a lietadlá,“ zazneli hrozivé slová herca.

Domáci sa snažia zmieriť a vyrovnať s katastrofou a turisti, ako aj Oliver, rýchlo utekajú domov naspäť do bezpečia. Plamene, žiaľ, pripravili o život už osem ľudí a dostať oheň pod kontrolu sa snažia aj hasičské lietadlá. Oswaldovi sa podarilo doraziť na rodnú hrudu bez ujmy na zdraví.