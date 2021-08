Herečka Karin Haydu svedkyňou dramatickej scény: Záchrana života priamo na ulici

Slovenská herečka Karin Haydu (44) opäť ukázala, že má veľké srdce a keď môže, rada druhým pomôže.

Do redakcie Nového Času sa ozval pán Fibinger (90), ktorý nečakane pred nejakým časom skolaboval priamo na ulici.Práve on sa jej rozhodol zanechať milý odkaz, ktorým jej chce poďakovať za jej veľké srdce a ochotu nezištne pomôcť.

Letné horúčavy dávajú ľuďom zabrať a inak to nebolo ani v prípade pána Fibingera, ktorý náhle skolaboval počas prechádzky so svojou manželkou. Incident sa stal ešte 30. júna, keď dôchodca z ničoho nič pocítil slabosť. Jeho manželka začala na okoloidúcich kričať o pomoc. Ihneď pribehlo viacero ľudí, medzi inými aj Karin Haydu, ktorá dôchodcovi bez zaváhania poskytla pomoc.

„Pani Karin Haydu ma naložila do auta, že ma odvezie do nemocnice aj s manželkou. Ja jej srdečne ďakujem a som vďačný za obetavosť a poskytnutie prvej pomoci a odvoz autom na urgentný príjem do nemocnice v Ružinove,“ povedal Novému Času pán Fibinger.

Haydu si na túto situáciu dobre spomína a je rada, že sa ho podarilo zachrániť. „Pre mňa je najväčším poďakovaním, že sa ho podarilo zachrániť. Nepotrebujem to nikde zverejňovať. Hovorí sa tomu pomoc a tá by mala byť nezištná,“ povedala herečka.