Návrat do práce sa pre Mirku Partlovú zmenil na horor: S bolestivým zranením skončila v nemocnici

Predstavenie odohrala so cťou. Mirka Partlová (36) si užíva nielen materské povinnosti, ale pomaly zarezáva aj v práci.

Doma jej robí radosť synček Julian Daniel (1), ktorého má s manželom Matejom Gálisom (27). No okrem tohto šťastia sa po dlhšej odmlke postavila aj na dosky kabaretného divadla Red Cat v Bratislave. A aj keď predstavenie odohrala, bohužiaľ, úsmev vystriedali slzy v očiach pre bolestivé zranenie.

Mirka Partlová je talentovaná herečka, ktorá sa opäť dostáva do pracovného kolotoča. Nielen materské povinnosti, ale ani pandémia koronavírusu jej neumožnili hrať dlhší čas na divadelných doskách, no to sa zmenilo. Blondínka je súčasťou bratislavského kabaretu Red Cat, kde sa uplynulú sobotu predviedla v predstavení Horror Show. No to vtedy ešte ani len netušila, že názov sa pretaví do skutočnosti.

„Bolo plno, fantastická atmosféra a pre mňa pridaná hodnota, čo táto eufória a energia dokážu s človekom urobiť. Ani vykĺbený prst mi nezabránil dohrať predstavenie. Ďakujem za úžasnú oporu a pomoc posádke Horror Show! Ste fakt kamoši. Ďakujem za rýchlosť chiropraktika počas prestávky a náprave prsta,“ prezradila herečka.

A práve divadlo jej v momente podalo pomocnú ruku. „Miruška, ešte raz ďakujeme za tvoju profesionalitu a že si to napriek zraneniu včera dohrala,“ napísalo s vďakou divadlo. „Dali sme to so cťou a nikto si nič nevšimol, len to, že som bola bosá. A potom, že herci to majú ľahké,“ dodala blondínka.

Pohotovosti sa nevyhla

Mirka nechcela nič riskovať, ani podceniť, a preto sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc. „Užívajte nedeľu, priatelia, a dávajte si pozor. Ja idem na pohotovosť (pre istotu) a celý deň s nohou hore... Asi... Bolí to jak...“ napísala Partlová, ktorá s bolesťou veľmi bojovala, no, chvalabohu, z nemocnice si neodniesla príliš zlé správy. „Našťastie nie je nič zlomené, len budem musieť mať na odľahčenie štyri nohy. Verím, že čoskoro budem ready,“ dodala blondínka, ktorá je šťastná, ako to nakoniec celé dopadlo.