Čierne myšlienky! Dvojnásobná mama Barbora Krajčírová priznala, čo vedel len málokto

Nie vždy je to ružové. Moderátorka Barbora Krajčírová (34) je hrdou maminou dcérky Amie (10) a synčeka Kristiána (1).

Jej rozprávkovú rodinnú idylku dopĺňa aj jej vzťah s manželom Ľubošom Krajčírom (35). A aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že blondínka prežíva len dni plné radosti a šťastia, je to omyl. Priznala totiž, že aj ju prepadajú pochmúrne myšlienky a po šťastné pocity niekedy musí chodiť poriadne ďaleko.

Barbora Krajčírová je krásna žena, ktorá srší obrovským optimizmom. No niekedy možno ten úsmev zakrýva to, čo ju naozaj trápi vo vnútri. Aj ona totiž niekedy prežíva chvíle, keď jej je skôr do plaču ako do smiechu.

„Aj keď pre niekoho možno klišé, ale byť šťastným človekom by malo byť jedným z našich cieľov. Boli obdobia, keď som šťastná rozhodne nebola. Dokonca som si to vyčítala, že sa nemám na čo sťažovať a že som nevďačná, ale pocit smútku som tým teda nezahnala,“ opísala svoje pocity moderátorka, ktorá však bojuje a na svoje smutné myšlienky našla recept.

„Vnútorné šťastie teda už dlho, dlho hľadám v maličkostiach. V malých, niekedy ozaj aj nepodstatných veciach. Veľmi to u mňa funguje. V podstate z tých maličkostí sa veľmi rýchlo dokáže vytvoriť emócia, ktorá má pevné základy. Ale je to práca... Práca samej so sebou,“ dodala Barbora.