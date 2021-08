Herec Dušan Cinkota trávi leto doma: Strach z dovolenky v zahraničí!

Slovenský herec s nezameniteľným hlasom Dušan Cinkota (50) sa chystá stráviť leto so svojou rodinou.

Zaslúžený relax s manželkou Zuzanou (34) a synom Olegom (2) si tento rok budú však vychutnávať na Slovensku. Aj pre nepriaznivú situáciu a pandémiu koronavírusu sa herec rozhodol, že do zahraničia s ohľadom na bezpečnosť zatiaľ nevycestuje. Cinkota, ktorý nedávno zahviezdil v šou Tvoja tvár znie povedome, sa rozhodol tento rok dovolenkovať doma.

Pandémia stále neutícha a obmedzenia s ňou spojené sa dokážu zmeniť veľmi rýchlo. Zrejme práve táto skutočnosť prinútila herca popremýšľať nad tým, ako bude letné obdobie so synom Olegom a manželkou Zuzanou tráviť. Aj keď zatiaľ nie je úplne rozhodnutý, na pobyt v zahraničí však zatiaľ pripravený nie je.

„Ešte uvidíme, no určite nie sme z tých, ktorí sa hrnú k moru. Chceme byť opatrnejší, veď máme vo Veľkom Bieli jazero, nám to zatiaľ stačí,“ povedal Cinkota pre Nový Čas. Pre sympatického herca je tak najdôležitejšie, aby bol so svojimi milovanými, a je mu jedno, na akom mieste to bude. Manželka a synček sú jeho najväčším šťastím, ktoré mu každý deň vyčarí úsmev na tvári.