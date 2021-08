Čo sa to s ňou deje? Moderátorka Poláková začala nový život v Rakúsku: Po sťahovaní vážna operácia!

Nadšenie a úsmev vystriedali obavy a nervozita! Moderátorka Adriana Poláková (44) sa len nedávno presťahovala do Rakúska.

V dedinke Burgau si so zahraničným priateľom kúpili prekrásny kaštieľ, z ktorého chcú po rekonštrukcii vybudovať penzión. Televízna tvár tak opustila po 16 rokoch markizácke Teleráno a začala nový život za hranicami Slovenska. V tom čase však netušila, aké polená jej osud hodí do cesty. Poláková totiž musela byť hospitalizovaná v nemocnici a podrobila sa vážnemu operačnému zákroku. Moderátorka opísala svoje pocity z neľahkého obdobia, ktoré prežíva!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Poláková urobila vo svojich 44 rokoch veľký krok. Zbalila sa, opustila Bratislavu, v ktorej žila, a jej kroky smerovali do Rakúska. Za všetkým bola láska, pretože si s priateľom Christianom kúpili atraktívnu nehnuteľnosť. Kaštieľ v rakúskom Burgau je ako vystrihnutý z romantického filmu a pre zamilovanú dvojicu je to miesto, kde chcú stráviť spoločné chvíle. A keďže Adriana odišla za hranice, jej práca v Markíze skončila. Teleránu dala zbohom, no sľubovala, že sa tam bude vracať ako hosť.

Jej novou prácou bolo prerábanie kaštieľa a plánovanie všetkého, čo je spojené s ich budúcim penziónom. Poláková tak bola zamestnaná až-až, no už v tom čase sa ozvalo jej zdravie. O jej ťažkostiach vedeli len najbližší a ortieľ lekárov znel jasne - operácia!