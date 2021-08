Moderátorka Karin Majtánová chystá svadbu: Zoberie si snúbencovo priezvisko?

Svadba moderátorky Dámskeho klubu Karin Majtánovej (47) a jej snúbenca Petra Kamenického (46) sa pomaly, ale isto blíži.

Svoje áno si povedia už o pár týždňov. Dvojica si túžila povedať svoje áno v kostole a po dlhých mesiacoch vybavovačiek sa im to nakoniec aj podarilo. Stane sa z televíznej hviezdy pani Kamenická, alebo si ponechá svoje priezvisko, podľa ktorého ju pozná celé Slovensko?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dlhoočakávaná svadba Majtánovej je na obzore. Ako Karin sama tvrdí, už od začiatku ich vzťahu s Petrom vedela, že ho jednoznačne zavŕšia svadbou. „To, že náš vzťah vyústi do svadby, bolo jasné okamžite. Niekedy sa na to pozeráme úsmevne, ale Peťo sa jedného dňa zobudil - bolo to hádam po týždni, čo sme boli spolu - objal ma a povedal: ‚Ja si ťa chcem vziať za ženu!‘ Bez zaváhania som povedala áno,“ povedala Karin pre Nový Čas Nedeľa.

Síce ešte donedávna bolo otázne, či sa budú môcť zobrať v kostole, pretože Peter už jedno manželstvo za sebou má, nakoniec sa to podarilo a svadba, po akej túžili, bude. Aj keď sa moderátorka na spoločný život s Petrom teší, je rozhodnutá používať po sobáši aj naďalej svoje priezvisko.

„Myslím si, že ľudia ma registrujú za viac ako tých 20 rokov, keď som nastúpila do televízie, ako Majtánovú. Nehovoriac o tom, že ma vnímajú od roku 1993, keď som sa stala miss. Moje priezvisko sa skloňuje v médiách, bojovala som za to, aby obidve moje deti nosili moje priezvisko, čo sa mi aj podarilo, takže ja si ho nechám,“ priznala moderátorka.

Tento krok a rozhodnutie jej snúbenec chápe a plne rešpektuje. Ako sám tvrdí, je pre neho dôležité to, aká je žena vo svojom vnútri a ako sa s ňou cíti. „Ja mám iné hodnoty, dôležité pre mňa je vnútro človeka. To, ako sa bude moja žena volať, je triviálne. Kajka je krásna žena a má krásnu aj dušu,“ doplnil ju snúbenec.