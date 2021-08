Naše celebrity dovolenkovali v Chorvátsku: Mokráňová opísala nepríjemný problém

„Do Chorvátska sa radi už roky vraciame a v súčasnej situácii sa mi to zdalo aj ako rozumná možnosť,“ hovorí moderátor Martin Nikodým (50), ktorému dávajú za pravdu aj mnohí kolegovia.

Jadran ich očaril tyrkysovo priezračnou vodou, skvelým jedlom a aj tým, že je blízko.

Ivana Gáborík (34), tanečnica

Do Chorvátska chodíme cez prázdniny pravidelne už niekoľko rokov. Naša voľba bola teda jasná aj toto leto a musím povedať, že nad inou destináciou sme ani nerozmýšľali. Vždy sa plavíme po tých najkrajších miestach a boli sme napríklad v Maslinici.

Lucia Mokráňová (29), fitnestrénerka

Chorvátsko sme mali v pláne už dlho aj kvôli opatreniam, aj kvôli tomu, že sme chceli cestovať autom. Neviem, či to bol nakoniec dobrý nápad, lebo sme išli 12 hodín do Zadaru a cesta bola náročná. Pôvodne sme mali byť na mieste za 6 hodín, ale čo sme si mysleli my, si asi myslelo aj 80 % Slovákov. (smiech)