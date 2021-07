Adriana Poláková po odchode do Rakúska: Náhla operácia!

Nečakaná hospitalizácia. Adriana Poláková (44) len nedávno všetkých šokovala správou, že po šestnástich rokoch končí v Teleráne.

Za jej veľkou zmenou bol práve jej vzťah s priateľom Christianom, s ktorým si buduje novú kapitolu života v rakúskom Burgau. Tam si spoločne kúpili kaštieľ, s ktorým majú do budúcnosti veľké podnikateľské plány. No len málokto tušil, že moderátorka trpí zdravotnými problémami a musela na operačný stôl.

Adriana Poláková sa presťahovala za priateľom Christianom do rakúskeho Burgau, kde bývajú v krásnom kaštieli, ktorý prerábajú na penzión. No radostné chvíle, kedy si brunetka užívala zveľaďovanie svojho nového sídla, vystriedali chvíle plné strachu. „Keď som oznámila svoj odchod z Telerána, ani vo sne by mi nenapadlo, čo ma čaká. Pár dní pred posledným vysielaním som vedela, že ma čaká vážnejšia operácia. Vedela to len malá hŕstka ľudí, pretože rozruch okolo mňa bol a aj je zbytočne veľký a každý hospitalizovaný chce pokoj, ktorý je pre rekonvalescenciu nevyhnutný. Preto tie tajnosti,“ opísala pre markiza.sk moderátorka.

Poláková nestráca optimizmus a aj keď ju čaká cesta k úplnému uzdraveniu, už teraz sa pozerá vpred. „Určite sa chcem hlavne poďakovať skvelým lekárom a obetavému oddeleniu a rovnako aj mojim kolegom v Teleráne. Idem dobíjať baterky, nech sa tá moja povestná vrtuľa v zadku opäť roztočí,“ dodala moderátorka, ktorá je už z nemocnice doma a podľa jej slov sa má našťastie dobre.