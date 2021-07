Muzikálová diva Sisa Lelkes Sklovska (55) trávi posledné dni na dovolenke v zahraničí.

Spolu s manželom Jurajom (69) a viacerými známymi tvárami slovenského šoubiznisu si vychutnávajú slnko a more na gréckom ostrove Mykonos. Práve na tomto mieste sa však pandemická situácia začala výrazne zhoršovať a hrozí, že vláda bude musieť opäť zaviesť viaceré obmedzenia.