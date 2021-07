To je premena! Z herca Mateja Landla sa stal za 50 minút iný človek

Premena známeho slovenského umelca! Festival živé sochy v Spišskej Novej Vsi do centra mesta prilákal aj herca a dabéra Mateja Landla (58).

Pozvanie na netradičné dvojdňové podujatie od piatka do soboty, kde sa z ľudí stávajú živé sochy, herec prijal s radosťou. Landl si premenu na sochu v opatere skúsených maskérok, ktorá trvala 50 minút, užíval.

Landl si sadol na maskérsku stoličku. Na podujatie sa veľmi tešil. „Ako socha, to bude moja prvá oficiálna premiéra pred divákmi. Pri pozvaní organizátorov som ani sekundu neváhal. Som rád, že Spišská Nová Ves žije kultúrou,” zhodnotil.

13.35 – Nanášanie farby

Skúsené maskérky sa pustili do práce. Ako prvú na herca naniesli tyrkysovú divadelnú farbu, ktorú museli neskôr nechať niekoľko minút vyschnúť, aby na ňu mohli pridať ešte čierne a zlaté kontúry.

13.50 – Kamenný výraz

Landl sa už začína podobať na živú sochu. Čierna farba dodáva inokedy veľmi vrúcnej a priateľskej hercovej tvári kamenný výraz.

14.00 – Doplnenie liniek

Maskérka na tvár nanáša linku i zlaté farby, čím zvýrazní podobu sochy. „Výtvarne sa mi táto farebná kombinácia páči, pôsobím ako bronzová socha, i keď jemne šmrncnutá vekom,” poznamenal.

14.20 - Premena

Z Mateja Landla sa stala živá socha. „Celkom prirodzené to určite nie je, ale podstatné je, že pokožka cez farbu dokáže dýchať. My herci sme už zvyknutí meniť sa na iné postavy a líčiť sa inými farbami a obliekať sa do kostýmov. Mojou dnešnou úlohou je stvárniť sochu Maťa Landla,” zakončil.