Herečka Pauhofová prvýkrát tak, ako ste ju ešte nevideli: Aha, ako sa predstaví vo filme!

Herečka Táňa Pauhofová (37) dostala nevšednú rolu v pripravovanej rozprávke Zakliata jaskyňa, kde stvárni negatívnu postavu ako zlá macocha a kráľovná v jednom.

Táňa doteraz hrala v rozprávkach princezné, no, ako sama priznáva, z takýchto postáv už vyrástla.

Pauhofovú väčšina ľudí vnímala ako sladkú princeznú z rozprávok. Jednoducho, Táni kladné postavy vždy svedčali. A však, v pripravovanej rozprávke Zakliata jaskyňa sa predstaví ako zlá macocha.povedala v rozhovore pre magazín TV OKO herečka.

Podľa jej slov hrať postavy milých princezien už nie je nič pre ňu. „Z postáv princezien som už vyrástla a zlo je do veľkej miery vzrušujúce a pútavé, v rozprávkach síce viac-menej čierno-biele, ale je to zase niečo iné. A zlá macocha? Kto by si to nechcel vyskúšať?“ doplnila Pauhofová.