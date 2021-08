Zora Kolínska († 60) by oslávila okrúhlu osemdesiatku, aká bola? Vrúcne slová jej hereckých kolegov

Hovoria o nej len v superlatívoch. Herečka a speváčka Zora Kolínska († 60) by pred pár dňami, 27. júla, oslavovala okrúhlych 80 rokov.

Žiaľ, zákerná choroba pretrhla pred jej životnú púť. Na obľúbenú kolegyňu spomínajú slovenskí divadelníci len v dobrom. Aká bola a ako sa s ňou pracovalo na divadelných doskách či pred televíznou kamerou?

Ida Rapaičová (77): Optimistka do posledného dychu

Predajňa 004 (1975) bola divadelná inscenácia, robil sa však aj televízny prenos z divadla. Skúšky boli príjemné, vtipné. Miloš Pietor ako režisér predstavenia mal Zorku veľmi rád, rozumel si s ňou. Išlo o vraždu v darčekovej predajni, kde predavačky kradli. Po ohlásení inšpekcie nájdu mŕtvu vedúcu predajne.

Zorka Kolínska, to je kus etapy môjho hereckého života. Bola moja kolegyňa v divadle skoro 20 rokov, okrem toho bola moja susedka, bývali sme v centre Bratislavy. Zorka bola veľmi dobrý človek, úžasná kamarátka.Napriek tomu sme vždy spolu dobre vychádzali, lebo ako hovorievala moja mamička – niet takého herca, čo by sa páčil všetkým a nie takého, čo by sa nepáčil nikomu. Zorka mala aj milé psíky, ktoré milovali moje deti. Navštevovali sme sa navzájom. Okrem toho, že bola dobrá herečka a pekne spievala, bola optimistka, do posledného svojho dychu bola s úsmevom na tvári. Mám na ňu len pekné spomienky.