Moderátorka Majtánová a Peter Kremnický o blížiacom sa sobáši: Budú mať napokon svadbu v kostole?

Svadba po siedmich rokoch! Miss Slovensko z roku 1993, známa moderátorka Dámskeho klubu na RTVS Karin Majtánová (47) sa bude vydávať.

Sympaťák Peter Kremnický (46) požiadal svoju lásku o ruku už po niekoľkých dňoch randenia. Karin bez váhania povedala áno. Spečateniu ich vzťahu však bránil fakt, že jej vyvolený bol už raz ženatý v kostole. Preto požiadal o anuláciu cirkevného sobáša. O niekoľko týždňov sa zamilovaná dvojica napokon predsa len postaví pred oltár.

Peter, vy ste sa už dávnejšie rozhodli podstúpiť tortúru s anulovaním cirkevného sobáša s prvou manželkou... Znamená to, že všetko je vyriešené?

Peter: Odvolali sme sa, ale nedopadlo to pozitívne.

Karin: Peťo sa odvolal proti rozsudku prvej inštancie, pretože tam rozhodli, že je málo dôvodov na nulitu jeho sobáša. Pred dvomi rokmi dostal dekrét o prijatí návrhu na druhý stupeň súdneho pojednávania na arcidiecéze v Trnave. Čakali sme, ako arcidiecéza v našom prípade rozhodne. Celé to trvá už štyri roky...

Napriek tomu budete mať svadbu v kostole?

Peter: Rozhodli sme sa, že ideme do kostola...

Karin: Boh je len jeden...

Mám tomu rozumieť tak, že ste to vyriešili nejakým spôsobom tak, aby ste sa mohli vziať v kostole?

Peter: Áno. Veci sa vyvinuli tak, že sa budeme brať v kostole.

Máte už termín svadby?

Peter: Termín máme, len zatiaľ ho – aj preto, čo sa okolo toho deje – nechceme prezrádzať. Bude to koncom augusta a začiatkom septembra.

Ako dlho ste spolu?

Karin: Od januára 2014.

Peter: Ja som Kaju požiadal o roku 7. 7. o 7. hodine, 7. minúte a v 7. sekunde.

Pandémia však postavila pár pred dilemu. Ako ju vyriešili a kde napokon bude svadba? Dočítate sa v Novom Čase Nedeľa.