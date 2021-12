Andrej Bičan odhalil krutú pravdu o Slovákoch, no bonzoval aj na seba: Ťažké rána a kilá navyše?

Andrej Bičan je už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou súťažno zábavnej relácie 5 proti 5, tentokrát si však odskočí zasúťažiť on sám a to rovno do Milujem Slovensko. A keďže obľúbená šou je o Slovensku a Slovákoch, boli sme zvedaví, čo na našej náture má rád a naopak, čo mu prekáža. Prekvapivo je to jedna a tá istá vec. Sledujte silvestrovské vydanie relácie Milujem Slovensko v piatok o 21.05 na Jednotke.