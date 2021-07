Šokujúca diagnóza, Máziková odhalila vážne ochorenie: Mám bielu rakovinu!

Trápia ju vážne zdravotné problémy! Speváčka Eva Máziková (71) je známa svojím energickým a pozitívnym prístupom k životu.

Azda len málokto ju videl inak ako usmiatu od ucha k uchu, avšak nedávno hviezda šlágrov nemala dôvod pre radosť. Na jej pokožke sa začali objavovať nepekné škvrny, a po dlhšom čase neriešenia problému musela predsa vyhľadať odborníkov. No správu, ktorú si vypočula, nečakala ani v najhoršom sne. Umelkyni diagnostikovali bielu rakovinu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Máziková je chodiace tornádo zábavy. Tam, kam vstúpi do miestnosti, tak v momente všetci vedia, že prišla jedna neriadená strela. No na začiatku tohto roku jej, žiaľ, povestný úsmev z tváre zmizol, keď sa jej začal ozývať vážny problém.

„Musela som zbystriť pozornosť, keď som si uvedomila, že na pokožke nie je niečo v poriadku. Bolo to asi pred 4 rokmi, keď som si všimla škrvny presne pod okom. Tá škvrna sa stále zväčšovala a bola cítiť aj na dotyk, ale nevenovala som tomu nejakú extrémnu pozornosť. Vždy som si to prekrývala mejkapom,“ zverila sa speváčka Novému Času, ktorá bola z diagnózy, ktorú si vypočula, poriadne šokovaná.

„Tým, že to aj svrbelo, zväčšovalo sa to stále, tak som si povedala, že to už musím riešiť. Bolo to horšie a horšie a ťažko sa to prekrývalo, tak som sa rozhodla, že idem k lekárovi. Lekárka mi diagnostikovala takzvanú bielu rakovinu, čo nie je rakovina, ale z toho, keď sa to včas nerieši, tak môže vzniknúť obávaná rakovina. Riešila som to 3 mesiace, od januára do nejakého apríla sa to robilo,“ ozrejmila Eva.

Bolestivý zákrok

A keďže bola situácia veľmi vážna, Máziková musela na operačný stôl. „Doktorka mi to vyškrabávala. Inou metódou, napr. laserom by sa to nedalo urobiť, pretože je riziko, že by mi tam ostali jazvy a ešte na mieste, ktoré je veľmi viditeľné. Oni to nejak akokeby rozleptávajú, čo je veľmi bolestivé, a potom to akokeby vyškrabávajú. Celý čas počas zákroku mi až oko ťahalo a bolo to veľmi nepríjemné,“ opísala speváčka, ktorá prežívala silné bolesti. „Lekárka mi to dávala do poriadku, dosť to bolelo, celý zákrok aj hojenie po zákroku. Musela som si na to dávať 4 druhy krémov, aby sa to miesto zahojilo.“