Hrycová si na dovolenke prešla peklom: Skončila v rukách záchranárov

Producentka Wanda Adamík Hrycová (43) si s rodinou užíva spoločné chvíle na letnej dovolenke v nádhernom prostredí talianskeho Toskánska.

Na zaslúžený relax a oddych sa tešili viac než rok. Avšak stalo sa to, čo nečakali ani v najhoršom sne. Wanda dostala silnú alergickú reakciu a v posledných dňoch si prechádzala peklom. Kvôli následkom, ktoré jej alergia spôsobila, skončila dokonca v rukách záchranárov.

Hrycová sa po viac než roku konečne dostala na vysnívanú dovolenku, na ktorej si chcela oddýchnuť a načerpať nové sily. Ako naschvál, počas užívania si mora a slnka sa u nej prejavili nečakané zdravotné problémy. „Môžem ja mať takú smolu? Po roku a pol konečne na dovolenke v teple pri mori a ja schytám tú najhnusnejšiu alergiu na svete,“ zverila sa Hrycová na sociálnej sieti.

Tiež doplnila, že musí užívať antihistaminiká, pretože kvôli alergii nedokáže poriadne fungovať. „Som komplet celá spuchnutá, horné dýchacie cesty úplne upchaté, nonstop mi tečie z nosa a keďže mi to steká na priedušky, mávam také záchvaty kašľa, že ľudia odo mňa bočia. To všetko asi z olivovníkov,“ dodala. Hrycová si záver svojej letnej dovolenky takto nepredstavovala ani v najhoršom sne.

Musela dokonca vyhľadať zdravotnú pomoc. Našťastie však všetko dopadlo dobre. „Teraz je mi už, chvalabohu, veselo, ale teda po ceste do špitála, keď mi postupne puchli všetky dýchacie cesty, mi veru do smiechu nebolo. Darmo, nie som ja stavaná do prírody, krčmy mi svedčia viac, číha tam na mňa podstatne menej nebezpečenstva.“