Herečka Polnišová to povedala otvorene: Priznanie, ktoré zdvihne ženám sebavedomie

Je so sebou vyrovnaná a spokojná! Petra Polnišová (45) je talentovaná herečka, ktorá roky hviezdi v markizáckom seriáli Horná Dolná.

Patrí medzi ženy, ktoré sa rozhodne nehanbia za svoje ženské krivky. A aj keď sa stretávala s mnohými nepeknými komentármi na svoju postavu, ťažkú hlavu si z toho nerobí. Umelkyňa otvorene priznáva, že sa mužom vždy páčila.

Polnišová sa často stretávala s hejtami kvôli svojej postave, ktoré ju však v konečnom dôsledku skôr posilnili, ako zranili. „Celý život som plus size, viem, že to nevidno. Ja som v živote nemala problém alebo núdzu o chlapov kvôli váhe,“ priznala herečka. Jej mužom života sa jej vzhľad vždy páčil.

„To, že váhu riešim, a že som furt na nejakej krabičkovej diéte, je moja osobná záležitosť a je moja osobná súťaž sama so sebou. Ale všetci moji chlapi, nebolo ich málo, si len pochvaľovali. Ja si myslím, že kvôli váhe nemôže byť nikdy problém, pokiaľ nestretnete dementa, ktorý ti povie, že musíš vyzerať ako tie ženy na ,instagramoch´,“ prezradila herečka v podcaste Jau, PS: to bolelo, ktorá je aktuálne zaláskovaná do svojho priateľa Juraja.