Weiter chystá rok od smrti manželky († 47) veľkolepú šou: Návrat na pódiá s novou priateľkou

Chce opäť naplno žiť! Kráľ šlágrov Otto Weiter (65) má za sebou náročný rok.

V júli minulého roku mu osud uštedril najväčšiu ranu, keď prišiel o milovanú manželku Andreu Fischer († 47). Po jej smrti išlo jeho zdravie dolu vodou a spevák doslova utiekol hrobárovi z lopaty.Na sobotnej veľkolepej šou, ktorú kedysi moderoval so svojou zosnulou láskou, mu bude tentoraz robiť spoločnosť láska nová. Práve s Petrou Maxin (41) začína nový život nielen v súkromí, ale aj na pódiu.

Weiter len nedávno priznal Novému Času Nedeľa, že má pri sebe novú lásku. Prvýkrát tak zoficiálnil vzťah so speváčkou Petrou Maxin. „Sme na začiatku, nechceme nič uponáhľať. To som sa už zo života poučil. Sme v pozícii, že si oveľa viac vážime to, čo medzi nami rastie. Ja to už poviem verejne - vyhovujeme si, ide nám to v rámci práce, dopĺňame sa a čo bude ďalej, nikto nevie,“ zneli opatrné slová speváka. Umelec má tak po smrti manželky Andrey, ktorá odišla do neba v júli minulého roku, opäť partnerku.

Isté však je, že na Andreu nezabudne a nosí ju stále v srdci. Len nedávno zorganizoval charitatívnu dražbu jej vecí a na druhý deň bola za jeho lásku zádušná omša. A hoci musel Otto riešiť vážne zdravotné problémy, keď mu zlyhávalo srdce, momentálne žije opäť naplno a vracia sa na pódiá. A vo veľkom štýle! Pre televíziu Senzi totiž nakrúca svoju vlastnú Otto Weiter šou už túto sobotu. „Táto šou je od smrti mojej manželky prvá,“ priznal repeťák, ktorý sa však snaží pozerať dopredu.