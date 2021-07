Spevák Tomáš Bezdeda (35) je už nejaký čas nezadaný.

Aj keď by si možno konečne prial nájsť spriaznenú dušu, tak na obzore zatiaľ nijaká nie je. Ako sa však hovorí, všetko chce svoj čas a na dobré si treba počkať.Najnovšie zábery, ktorými sa pochválil z jadranských pláží, ukazujú, že sa spevák rozhodne nemá za čo hanbiť. Tak, dámy, ktorá by mu nechcela skočiť do náručia?