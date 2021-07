Milo Kráľ si posťažoval na nízke zárobky: Ľudia majú mylnú predstavu, koľko my herci zarábame

Finančne to nie je med lízať. Charizmatický herec a hudobník Milo Kráľ (46) je známy nielen z jojkárskeho Nového života, ale aj markizáckych Sestričiek.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii No ak by si mnohí mysleli, že mu to prináša hviezdne zárobky, tak podľa jeho slov je to, žiaľ, opak. Umelec sa musí poriadne obracať, aby mal na živobytie.

Herec Milo Kráľ sa na televíznych obrazovkách objavil už v mnohých seriálových projektoch. Niet sa ani čo čudovať, keďže patrí k umelcom, ktorí sršia nielen talentom, ale aj veľkou charizmou. Posledné obdobie sa mu ako keby s pracovnými ponukami vrece roztrhlo, a tam, kde sa jeden seriál skončil, tak inde sa bude v ďalšom opäť objavovať. Napriek pracovným ponukám sa však herec posťažoval na zárobky, ktoré mu, zdá sa, nestačia.

„U nás to nie je tak, že spravíte jeden seriál a potom môžete pol roka vegetiť. To vám vydrží tak nanajvýš mesiac, keď si môžete dovoliť zvoľniť, potom musíme zasa niečo vyprodukovať, lebo nebudete mať na živobytie. Ja som na voľnej nohe...“ prezradil Milo v rozhovore pre Eurotelevíziu. „Mám hypotéku na byt, a syna na vysokej škole, to tiež niečo stojí. Takže mám na čo aj na koho zarábať, nemôžem si dovoliť veľmi oddychovať a ani si veľmi vyberať. Ľudia majú dosť skreslenú predstavu o tom, koľko my herci zarábame,“ priznal otvorene herec.