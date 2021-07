Renáta Názlerová, ktorá šéfuje DSS v Pezinku: Súrna prosba o pomoc pre starčekov!

Pod jej vedením zariadenie prekvitá, no financií stále nie je dosť!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Práve toto miesto bolo známe kvôli smutnému osudu, keď tam pre koronu zomrelo 16 bezbranných klientov. Jej nástupom sa všetko zmenilo a starčekovia a babičky majú úsmev na perách. Názlerová však potrebuje na chod zariadenia peniaze, ktoré jej však nepadajú z neba. A preto prosí o pomoc!

Názlerová sa chytila šéfovania DSS-ky v Pezinku s vervou a odhodlaním, že chce toto miesto zmeniť. To sa jej aj podarilo, pravidelne so svojím tímom organizuje rôzne aktivity pre osamelých klientov, ktorí často zostali bez milujúcej rodiny. Bez peňazí sa však veľa muziky neurobí a to si uvedomuje aj samotná Názlerová. Preto sa nehanbí o pomoc požiadať, a aj touto formou skvalitniť život láskavým starčekom a starenkám.

„Milí naši priaznivci a podporovatelia. Ak máte prebytočné ovocie akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek množstva budeme vám vďační, keď nám ho podarujete,“ objavilo sa na oficiálnom facebookovom profile zariadenia.

„Je sezóna ovocia, naši klienti by si tak radi pochutili, ceny sú však privysoké na to, aby sme všetkým 120 našim klientom mohli dopriať nie jednu jahodu, ale misku, nie raz za sezónu, ale viackrát. A to nehovoríme o marhuliach, melónikoch, višniach, čerešniach, čoskoro broskyniach či hrozne. Vopred ďakujeme.“ Názlerová tak bude šťastná za akúkoľvek pomoc.