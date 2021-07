Súťaž krásy Miss Universe hľadá finálovú dvanástku: Zahlasujte za svoju favoritku

Jedna krajšia ako druhá. Tohtoročná súťaž krásy Miss Universe pod taktovkou Silvie Lakatošovej (47) a Zuzany Strausz - Plačkovej (30) sa nesie v znamení krásy.

Po sérii kastingov, ktoré sa konali po celom Slovensku hviezdna porota vybrala dvadsať dievčat, ktoré majú šancu zabojovať o vašu priazeň. Budete to práve vy, kto rozhodne, ktoré krásky dostanú možnosť stáť na pódiu vo finálovej dvanástke. Váš hlas tak rozhodne, ktorá bude môcť neskôr zabojovať aj o korunku krásy prestížnej súťaže Miss Universe.

Silvia so Zuzanou hľadali po Slovensku dievčatá, ktorých snom je stať sa kráľovnou krásy. Zo stoviek dievčat, ktoré spĺňali prísne kritériá napokon vybrali dvadsať najkrajších, ktoré teraz zabojujú o účasť vo finále. Kastingy boli priehliadkou nevídanej krásy, kde sa to peknými ženami len tak hemžilo. Dievčatá, ktoré majú možnosť stať sa finalistkami však budú potrebovať vašu pomoc. Na oficiálnej stránke súťaže www.missslovakia.sk budete môcť od dnes hlasovať za vašu favoritku, ktorú by ste chceli vidieť bojovať o prestížnu korunku krásy. Dievčatá s najvyšším počtom hlasov tak postúpia do veľkého dvanásťčlenného finále, ktoré sa ukončí veľkolepým galavečerom. Pozrite si videovizitky krások, ktoré už netrpezlivo čakajú na vaše hlasy. A práve za ne môžete byť odmenení aj vy. Denník Nový Čas totiž venuje jednému z vás all inclusive dovolenku pre dve osoby v 5-hviezdičkovom rezorte na Cypre na 15 dní. Tak to sa rozhodne oplatí.