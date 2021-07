Jasmina Alagič kúpila pozemok a ide budovať nové hniezdočko: Chatu v lese postavím sama!

Pomaly si plní sen. Jasmina Alagič (32) sa už čoskoro objaví v úlohe moderátorky jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. A nielen v pracovnom živote sa jej darí, ale aj v tom súkromnom.

Spoločne s manželom Patrikom Vrbovským (44) vychovávajú synčeka Sanela (2). Brunetka si užíva krásny rodinný život, no k šťastiu jej chýbalo splniť si ešte jednu veľkú túžbu, a tou je chata na samote. Do jej realizácie sa chce však pustiť celkom sama aj napriek nulovým skúsenostiam.

Jasmina Alagič má najnovšie ďalší dôvod na radosť, keďže kúpila pozemok, kde bude jej vytúžená chata. „Ten pozemok je taký, že ste obklopení stromami a počujete na tom pozemku potok. To, čo som veľmi chcela, je to, aby aj môj syn mohol mať také tie úplne normále veci, že zoberieme bicykle, pôjdeme k jazeru, pôjdeme na túru do lesa, a to sa dá vždy krajšie v takomto prostredí,“ prezradila nedávno moderátorka pre Nový Čas.

No, ako sa ukázalo, brunetka ani len netušila, čo všetko ju ešte čaká, keď chce stavať. „Podľa mňa nenájdete nikde na svete človeka, ktorý by sa do týchto veci absolútne nevyznal tak, ako ja,“ ozrejmila Jasmina, ktorá sa do projektu pustila na vlastnú päsť.

„Túto misiu som si zobrala na tričko ja bez svojho muža, ktorého tam prinesiem, až keď bude všetko hotové. Je to môj spôsob vďaky za všetko, čo pre nás urobil on,“ opísala Jasmina, ktorá, samozrejme, myslela aj na potreby synčeka. „Nie je to úplne ďaleko od Bratislavy. Ja som potrebovala byť tak, že keby čokoľvek bolo, tak aby sme boli relatívne blízko a aj kvôli malému. Deti, čo majú 2 roky alebo 5, tak nemajú rady úplne dlhé cesty,“ uzavrela Jasmina pre Nový Čas.