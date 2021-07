Nečakané odhalenie po smrti maestra: Čo ukrýva tajný denník Milana Lasicu († 81)?!

Poklad, v ktorom zanechal kus seba! Smrť legendárneho herca, komika a speváka Milana Lasicu († 81) šokovala nielen celé Slovensko, ale aj Česko.

Maestro odišiel z toho sveta na doskách, ktoré znamenajú svet, keď odpadol na konci predstavenia v nedeľu v Štúdiu L+S. Po uznávanom velikánovi tu zostala nezmazateľná stopa nielen v umeleckom, ale aj v spoločenskom živote.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na jeho názory, výroky či diela sa jednoducho nikdy nezabudne. Len málokto však tušil, že si Lasica viedol svoj vlastný denník. Čo sa skrýva na 250 stranách svojskej a nenapodobiteľnej výpovede z jeho života?!

Lasica († 81) si právom zaslúži označenie velikán našej doby. Počas svojho života totiž presvedčil všetkých, že je umelec s nezameniteľným humorom, človek so správnymi názormi, ktoré často ovplyvnili širokú verejnosť, a nepochybne bol osobnosťou, ktorá smrdela človečinou. Asi dá každý za pravdu, že Lasica tu jednoducho mal byť ešte mnoho rokov, mal tešiť divákov a prihovárať sa ľuďom. Jeho odchod bol náhly a nečakaný.

Zomrieť na javisku podľa vlastných slov nechcel, no práve to mu osud nadelil. Jedno je však isté, hoci odišiel z tohto sveta, svoj život žil naplno do posledného momentu. Ešte pred pár rokmi si dokonca viedol svoj vlastný denník, do ktorého zapísal všetko, čo zažil počas dňa, alebo čo mu napadlo. Pri Lasicovi je teda isté, že tieto zápisky musia byť plné humoru, životných právd a postrehov. Umelec totiž chodil s otvorenými očami a vždy mal trefné poznámky na čokoľvek.

„Zo začiatku som sa do toho pustil s veľkou vervou, dal som dokopy asi 250 strán, ale teraz sa tomu venujem čoraz menej. Asi mi už nič nenapadá,“ priznal ešte počas života Bratislavským novinám umelec. A hoci sa postupne od písania odpútal, je isté, že tento zväzok umelcových myšlienok bude skrývať skutočné poklady.

„Bolo to aj na dennej báze, to som vydržal asi jeden a pol roka, a potom som s tým prestal. Bola to otročina a okrem toho, zdalo sa mi to zbytočné, lebo niekedy som naozaj nezažil nič pozoruhodné,“ priznal svoje pochybnosti o denníku Nový Čas víkend.