Tanečník Jaro Bekr aj s deťmi zažili šok kvôli rúškam: Drsná potýčka v kine!

Žiaľ, slušné požiadanie nestačilo. Tanečník Jaro Bekr (47) sa len nedávno vrátil z dovolenky s manželkou Monikou Hilmerovou (46) a ich dcérou Zarou (10) a synom Leonardom (6).

Užívali si spoločne slnkom zaliate španielske pláže, no po príchode na rodnú hrudu úsmev na chvíľu vystriedal šok. Tanečník aj so svojimi deťmi totiž išli do kina, kde sa ocitli v nepríjemnej situácii. Za to, že Jaro upozornil na nasadenie rúška, to celé pre neho mohlo dopadnúť oveľa horšie.

Jaro Bekr je z celej situácie ohľadom pandémie koronavírusu rozladený. Preto sa aj on s rodinou snaží dodržiavať všetko, čo treba, no ako sa sám presvedčil, niektorým ľuďom pravidlá nič nehovoria. „Prosím vás, práve som odniesol deti do kina, lebo mi pílili uši už pár dní. No v rade stála pri nás rodinka, z ktorej piatich členov mala rúško len mama. Decká 15 a viac rokov pod nosom, foter na brade. A tak som ho slušne poprosil, či si to rúško môže dať,“ uviedol Jaro, no to, čo nasledovalo potom, nečakal rozhodne ani v najhoršom sne.

„Týpek na mňa vybehol, začal hučať a bolo to cca „o päť minút bitka“. Priznám sa argumentačne som to nezvládol ani ja, keď som videl, že veta o šírení vírusu a ani o nariadeniach pre všetkých rovnako nezaberá, tak som mu povedal, že to rúško je dobré aj na to, aby nikto nevidel jeho špatný ksicht. Tak či tak decká boli zdesené, že ich otca po slušnej otázke ide niekto biť,“ uviedol rozhorčený tanečník.