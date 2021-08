Zuzka Kanócz musí ako slamená vdova skĺbiť nemožné: Z toho, ako vyzerá jej deň, nebudete chápať

Tri malé deti a preplnený pracovný diár! S týmto sa musí momentálne popasovať obľúbená herečka Zuzana Kanócz, ktorá sa po dlhšej dobe opäť vrhla do práce. Sympatická blondínka totiž kývla na ponuku účinkovať v novom jojkárskom seriáli Nemocnica a to v jej prípade znamená jediné – viac než náročnú logistiku. Z toho, ako to v ich domácnosti funguje, nebudete chápať!