Mokráňová opäť pred kamerami, z ponuky bola nadšená: Sexi kuriérka v obľúbenom sitkome

Struhla si novú úlohu. Lucia Mokráňová (29) si plnými dúškami užíva materské povinnosti. So svojím priateľom Martinom vychovávajú spoločnú dcérku Talinku (1). A aj keď fitneska nerada odbieha od svojej malej princeznej, pri nakrúcaní úspešného sitkomu urobila výnimku.

Lucia Mokráňová si užíva rodinný život a prežíva to najšťastnejšie obdobie. Posledné roky sa venuje fitnes cvičeniu, no mnohí si ju pamätajú určite aj zo šou Farma, ktorej bola úspešnou účastníčkou. No nebola to jediná blondínkina skúsenosť pred kamerami. A po dlhom čase sa jej naskytla ďalšia zaujímavá príležitosť. Už čoskoro sa totižto ukáže v obľúbenom markizáckom sitkome Susedia.

„Luciu Mokráňovú uvidia diváci už v najbližšej epizóde Susedov, a to v pondelok 2. 8. Predstaví sa v úlohe kuriérky,“ prezradila pre Nový Čas PR manažérka Markízy Adriana Podobová. Fitneska sa určite veselo zabavila v skvelej spoločnosti a má za sebou jeden veľký zážitok. „Točili sme nové diely Susedov, ktoré pôjdu od augusta, a dostala som tam menšiu rolu,“ prezradila nadšená Lucka Novému Času.