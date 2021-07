Boris Pršo späť v pracovnom švungu: Jediný rozdiel po príhode, ktorá mu obrátila život naruby

Markizák Boris Pršo (37) prežil nočnú moru po tom, ako v roku 2017 počas nakrúcania šou Let´s Dance skolaboval v zákulisí. Moderátor bol známy svojím zápalom pre prácu.

To sa však po mozgovej príhode muselo zmeniť a Boris poriadne poľavil. Jeho stav si však dodnes vyžaduje rehabilitácie, no napriek tomu, že nie je všetko tak ako predtým, dokázal sa vrátiť späť do televízie. Vyzerá to však tak, že čierne dni sú už preč.

Pršo si prešiel náročným obdobím. Po príhode, ktorá mu obrátila život naruby, sa liečil u rodičov. Nevzdal sa však a dodnes bojuje s následkami. Moderátor, ktorému sa zo Slovákov podarilo stretnúť azda s najväčším počtom svetových celebrít, sa dokázal opäť vrátiť do televízie Markíza, kde pracoval aj počas osudného dňa.

Ako však Pršo nedávno priznal, jeho život sa konečne dostáva do normálu a má sa konečne dobre. „Ja sa mám fajn. Naozaj. Ono to vyznie asi blbo...,“ priznal v podcaste Marakua. Moderátorka Miška Majerníková však na neho prezradila o niečo viac. Z jej úst totiž vyšlo, že Pršo má osobného šoféra. „Každý, kto má osobného šoféra, sa má do veľkej miery fajn. Nechcel by si v týchto zápchach sedieť za volantom,“ na čo Boris s úsmevom reagoval len v krátkosti: „To je pravda.“

Borisov stav sa vďaka jeho snahe, starostlivosti rodičov a početným rehabilitáciám, našťastie, zlepšil do tej miery, že sa mohol vrátiť späť k svojej práci. Aj keď mu ostali určité zdravotné následky, je rád, že môže robiť to, čo ho baví.

„Som späť v Reflexe. Je pravda, že trošku mi všetko viac trvá a tí ľudia sa na to musia pripraviť. Ale robím šoubiz, takže myslím, že tam sa nedá kam ponáhľať. Fungujem proste v tomto, späť. Jediný rozdiel je v tom, že nemám to rýchle tempo,“ priznal moderátor otvorene. Následne však dodal, že keď treba, vie sa nakopnúť. „Ale keď ma niečo naštve, dokážem ísť rýchlejšie. Nie veľmi, ale sú také momenty, že sa naštvem a idem,“ dodal.