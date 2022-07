Od smrti Lasicu († 81) ubehol rok: Najpamätnejšie myšlienky maestra! Takto žartoval na vlastný účet

Stačilo mu pár slov, často len jedna-dve vety osolené náznakom úsmevu alebo sprevádzané tvárou pokrového hráča.

18. júla ubehne presne rok od smrti hereckého velikána Milana Lasicu († 81), ktorý dokázal neuveriteľne úsporným spôsobom spomínať, hodnotiť či hľadieť do budúcnosti. Z rozhovorov, ktoré poskytol Novému Času víkend, sme vybrali jeho najzaujímavejšie myšlienky.



O ničnerobení

„Ničnerobenie je moja celoživotná špecialita... Neustále ma trápi, že nie som dosť pracovitý, že som lenivý. Ale neviem s tým nič urobiť.“



O práci

„Ja si myslím, že by som bez práce vydržal. Na druhej strane, kým tú prácu mám, som rád.“



O živote bez manželky

„Viete, keď je človek slamený vdovec, zvykne si na rôzne výhody. Napríklad, že sa vyzlečiete v izbe, necháte šaty na zemi aj niekoľko dní a nič sa nedeje.“

„Kaviareň, to je môj svet, cítim sa tu tak, ako niekto iný povedzme v prírode. Dajú sa tu prečítať noviny, porozprávať sa s priateľmi.“„Nemám už vôbec žiadne plány. Nechávam to plynúť, som rád, že ešte môžem pracovať, že jednak mi to dovoľuje zdravie a jednak je na mňa ešte zvedavé obecenstvo. Myslím, že to mi musí úplne stačiť. Všetko ostatné už by bola drzosť.“„Mám rád encyklopédie, najradšej encyklopédiu filmu, a veľmi rád čítam mapy a listujem v atlasoch. To mi v podstate na nič nie je, lebo keď niekam idem, tak idem bez mapy.“,,Pár rôčkov by som si ubral. Ale tak naozaj, nie u plastického chirurga.“