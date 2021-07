Tajomstvo vyplávalo na povrch až na pohrebe: Lasica († 81) dostal krátko pred smrťou ten najkrajší dar

Jeden život sa končí a druhý sa začína. Práve to platí aj v prípade Milana Lasicu († 81), ktorý sa len pred šiestimi dňami pobral na druhý svet.

Osud to však zrežíroval na výbornú. Odchod mu doprial za veľkého potlesku a na sklonku života mu daroval aj obrovské chvíle radosti, keď mu do života prišiel nový človiečik. Jeho dcéra Žofia (38) ho totiž urobila trojnásobným dedom, z čoho mal Lasica veľkú radosť.

Nie je totiž tajomstvom, že práve jeho dve vnučky Stela a Ester boli donedávna stredobodom jeho vesmíru. Ten však doplnil len krátko pred jeho smrťou vysnívaný vnuk, ktorý jeho srdce naplnil neopakovateľnou láskou. Bohužiaľ si ho stihol užiť len štyri krátke týždne.

Rodina znamenala pre herca vždy veľa. Svoju manželku Magdu, dcéry a vnúčatá neskutočne miloval a boli pre neho všetkým. A to platilo aj naopak. Staršia dcéra Hana dokonca svojim dcérkam Stele a Ester dopriala nosiť priezvisko po ich starom otcovi. Hana je verejnosti známa. Je spisovateľka a spája sa aj s televíznymi projektami. To sa však nedá povedať o jej mladšej sestre Žofii, ktorá je dlhé roky v ústraní.

Platilo to až do stredajšieho popoludnia, keď sa na poslednej rozlúčke v bratislavskom krematóriu objavila s mužom a kočiarom, v ktorom skrývala malé bábätko. Je teda viac ako jasné, že do rodu velikána Lasicu pribudol nový člen, ktorý im všetkým vyrazil láskou dych. Podľa informácií Nového Času mala Lasicova mladšia dcéra Žofia porodiť pred mesiacom a na svet priviedlo krásneho syna.