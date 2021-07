Blízki kamaráti Lasicu († 81) sa s ním nemohli rozlúčiť: Prečo sme zostali za bránami krematória

Pozvánky nedostali. Uplynulú stredu dala rodina zbohom Milanovi Lasicovi († 81) na jeho poslednej ceste.

Všetko sa udialo v prísnej tajnosti, bez veľkých ovácií. V krematóriu sa zišla celá rodina, manželka Magda Vášáryová (72) dcéry Hana (39) a Žofia (38) s rodinami a niekoľko ďalších desiatok smútiacich. No okrem nich sa na poslednej rozlúčke objavil aj český herec Bolek Polívka (71), riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič, či kapelník Juraj Bartoš z Bratislava Hot Serenaders.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Priatelia, ako Oľga Feldeková (78), ktorá s Lasicom strávila posledný večer pred smrťou, či Milan Kňažko (75) a Ady Hajdu (57) zostali za pomyselnými bránami krematória. Zaskočilo ich rozhodnutie rodiny?!

Milan Lasica nás opustil po vystúpení s orchestrom Bratislava Hot Serenaders v nedeľu večer. Už o tri dni sa s ním rodina lúčila v bratislavskom krematóriu. Medzi približne päťdesiatkou ľudí by sme však márne hľadali blízkych spolupracovníkov Lasicu. Viacerí z nich dokonca ani netušili, že sa pohreb s hercom koná.

„Viete čo, ja som sa to dozvedela len pred chvíľou, že bol včera pohreb. Vedela som, že to bude pre najbližšiu rodinu a myslím si, že je to tak správne a oni si to musia prežiť sami v tom najužšom kruhu, a nehodí sa, aby sa toho zúčastňovali iní ľudia,“ prezradila Oľga Feldeková pre Nový Čas. „Určite vedeli, koho si tam zavolať, a urobili to múdro. Ja sa s ním lúčim doma každý deň. Tak práve na tej oficiálnej rozlúčke, tam ani nepatrím, patrí tam len tá najbližšia rodina,“ dodala glosátorka, ktorú spájalo s hercom dlhoročné priateľstvo.

Nebola jediná

Nebola to len Feldeková, ktorá sa s Lasicom na oficiálnom pohrebe nemohla rozlúčiť. Nielen ona však rešpektuje rozhodnutie rodiny, v tichosti sa s maestrom rozlúčiť. „Ja som mal informáciu, že bude pohreb v úzkom rodinnom kruhu, to je všetko,“ uviedol pre Nový Čas Milan Kňažko, ktorého doplnil aj Ady Hajdu: „Takto to prebehlo najlepšie, ako to mohlo prebehnúť, aby to nikto nezneužíval. Ďakujem rodine, že to takto urobili.“